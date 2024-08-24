İstanbul Bakırköy'de Zafer Kupası Satranç Turnuvası düzenlendi - Son Dakika
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İstanbul Bakırköy'de Zafer Kupası Satranç Turnuvası düzenlendi

İstanbul Bakırköy\'de Zafer Kupası Satranç Turnuvası düzenlendi

İstanbul Bakırköy'de düzenlenen Zafer Kupası Satranç Turnuvası'nda her yaştan sporcular kıyasıya mücadele etti. Turnuvaya katılan Kızılay'a ise veliler kan bağışında bulundu.

24.08.2024 14:25
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İstanbul Bakırköy'de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Zafer Kupası Satranç Turnuvası'nda her yaştan sporcular kıyasıya mücadele etti. 2 gün boyunca sürecek olan turnuvaya katılan Kızılay'a ise veliler kan bağısında bulundu.

Zafer Kupası Satranç Turnuvası 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Ataköy Uluslar Arası Gençlik Merkezi'nde başladı. Bakırköy Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Bakırköy Kızılay Bakırköy Şube Başkanlığı ortaklığında düzenlenen ve 2 gün sürecek turnuvaya her yaştan 500 sporcu katılırken, kıyasıya mücadeleler yaşandı. Yaklaşık bin 500 velinin çocuklarını getirdiği turnuvada Kızılay ekiplerine onlarca ünite kan bağışında bulunuldu. Rakipleri ile zorlu bir sürecin ardından kazanan yarışmacılar 25 Ağustos Pazar günü düzenlenecek olan son turnuvada şampiyonluk için yarışacak.

"Biraz zorlayıcı oldu ama kazandım"

Zafer Kupası Satranç Turnuvası'nda yarışan Yaren Tanrıkulu, "Turnuva çok eğlenceli geçiyor. Satranç zaten çok eğlenceli bir beyin jimnastiği, oynarken çok keyif alıyorum, çok eğleniyorum. Şu anda ilk turdan çıktık, biraz zorlayıcı oldu ama kazandım" diye konuşurken, turnuvada yarışan 7 yaşındaki Mert Köseoğlu ise, "Kaybettim, eğlenceliydi ama rakibimde güçlüydü. Turnuva güzel geçti. Bir tarafta büyükler oynuyor, diğer tarafta ise küçükler. Kendi kategorimde en uzun süren maç bizimdi, rakibim güçlüydü, bu sefer kazanamadım" dedi.

"İyi mücadele ettim ama sonunda kaybettim"

Turnuvaya torununu getiren ve kendisi de yarışmacı olarak katılan Prof. Dr. İsmet Ercan Canbay, "Rakibim 17 yaşındaki genç bir arkadaştı, turnuva deneyimi de fazlaydı, ben iyi mücadele ettim ama sonunda kaybettim. Satrancın en önemli yanı da bence bu zaten, kaybetmeyi, kaybedince üzülmemeyi öğreniyoruz" ifadelerini kullandı.

"7'den 77'e her yaştan sporcunun katıldığı bir satranç turnuvası düzenledik"

Turnuvanın detaylarını anlatan İstanbul İl Gençlik Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Gültekin Örteş, "30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen ve 7'den 77'e her yaştan sporcunun katıldığı bir satranç turnuvası düzenledik. Bu turnuvayı bir spor faaliyetinin yanında düzenlemekle yetinmedik, Kızılay'ı da buraya davet ettik. Buraya gelen yaklaşık 2 bin vatandaşımızı Kızılay vasıtası ile kan vermeye davet ettik" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Bakırköy'de Zafer Kupası Satranç Turnuvası düzenlendi - Son Dakika

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