İstanbul Beykoz\'da sağanak evleri su bastı, eşyalar kullanılamaz hale geldi.

İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli yağış nedeniyle Beykoz'da evlerin giriş katını su bastı. Vatandaşların gece saatlerinde evlere dolan suyu kovalarla boşaltmaya çalışırken, sabah erken saatlerde belediye ekiplerince eşya tahliyeleri yapıldı.

İstanbul'da dün gündüz saatlerinden bu yana etkisini artırarak devam eden sağanak yağış nedeniyle Beykoz'da hayat adeta felç oldu. Pek çok mahallede yollarda su taşkınları meydana gelirken, Çamlıbahçe Mahallesi Gördesli Makbule Sokak üzerindeki evlerin bahçe katını su bastı. Vatandaşlar gece saatlerinde sağanak yağmurun altında uzun süre boyunca kovalarla evlerine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı. Yaşanan su baskının faturası ise gün ağarınca ortaya çıktı. Sabah erken saatlerden itibaren vatandaşlar Beykoz Belediyesi ekipleriyle birlikte eşyalarını tahliye ederken, pek çok eşyanın sular içinde kaldığı ve kullanılamaz hale geldiği görüldü.