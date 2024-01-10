İstanbul Beylikdüzü\'nde kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor

İstanbul Beylikdüzü'nde yeniden başlayan kar yağışı zaman zaman etkisini artırarak devam ediyor.

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'un yüksek kesimlerinde dün başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Beylikdüzü'nde yeniden başlayan kar yağışı zaman zaman etkisini artırarak devam ediyor. Sulu şekilde yağan kar yağışında trafikte her hangi bir olumsuzluk yaşatmadı. - İSTANBUL