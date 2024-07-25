İstanbul Beylikdüzü'nde Kargo Şoförü Motosiklet Sürücüsünü Tekmeledi - Son Dakika
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İstanbul Beylikdüzü'nde Kargo Şoförü Motosiklet Sürücüsünü Tekmeledi

İstanbul Beylikdüzü'nde motosiklet ve kargo aracının karıştığı kaza sonrası kargo arabasının şoförü, sinirlenerek yerdeki motosikleti tekmeledi. Olay, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Polis ekipleri, kaçan şoförü bulmak için çalışma başlattı.

25.07.2024 09:37
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İstanbul Beylikdüzü'nde motosiklet ve kargo aracı kaza yaptı. Kargo arabasının şoförü motosiklet sürücüsüne sinirlenip yerdeki motosikleti tekmeledi. Yaşanan anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Olay dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre sokak üzerinde motosiklet ve kargo arabası maddi hasarlı kaza yaptı. Kaza sonrası iki sürücü arasında tartışma meydana geldi. Sürücü hırsını yerdeki motordan aldı. Motoru dakikalarca tekmeleyip zarar veren öfkeli araç sürücüsü, çevredeki vatandaşların uyarılarına rağmen sakinleşmedi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edilirken, sürücünün kaçtığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Beylikdüzü'nde Kargo Şoförü Motosiklet Sürücüsünü Tekmeledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Beylikdüzü'nde Kargo Şoförü Motosiklet Sürücüsünü Tekmeledi - Son Dakika
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