İstanbul Beylikdüzü'nde Yağış Nedeniyle Zincirleme Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul Beylikdüzü'nde Yağış Nedeniyle Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

İstanbul Beylikdüzü\'nde Yağış Nedeniyle Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

İstanbul Beylikdüzü ilçesinde E-5 karayolu Güzelyurt mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada 1 hafriyat kamyonu ve 3 binek araç karıştı. Kazada 2 kişi hafif yaralandı ve yol uzun süre trafiğe kapandı.

21.08.2024 12:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Beylikdüzü ilçesi E-5 karayolu Güzelyurt mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 1 hafriyat kamyonu ve 3 binek aracın karıştığı kazada 2 kişi hafif yaralandı. Kaza sonrası yol Haramidere istikametine doğru uzun süre trafiğe kapandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Beylikdüzü ilçesi E-5 karayolu Güzelyurt mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 1 hafriyat kamyonu ve 3 binek araç zincirleme kaza yaptı. Kazanın etkisi ile lüks marka araç bariyeri aşarak yan yola geçti. Kaza sonrası makas kıran hafriyat kamyonu nedeniyle yol uzun süre Güzelyurt istikametinde trafiğe kapandı. Olay yerine ihbar üzerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi ambulans ile hastaneye kaldırılırken olaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik kontrollü olarak tekrar açıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Beylikdüzü, Güzelyurt, istanbul, 3-sayfa, trafik, İstanbul, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Beylikdüzü'nde Yağış Nedeniyle Zincirleme Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:31 Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem Apar topar gözaltına aldılar Mallarına el konulan çiftçiden belediye önünde eylem! Apar topar gözaltına aldılar
12:09 Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var
11:40 Hamile kadın boşandığı eşi tarafından sokak ortasında dövüldü Hamile kadın boşandığı eşi tarafından sokak ortasında dövüldü
11:17 MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi
10:12 Bakan Şimşek’in istifa iddialarına yalanlama Bakan Şimşek'in istifa iddialarına yalanlama
20:22 Engin Polat’tan yasak listesi Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti Engin Polat'tan yasak listesi! Dilan Polat, cezaevindeki eşini ziyaret etti
20:00 Filistinli iş insanını öldüren saldırganlar Romanya’da yakalandı Filistinli iş insanını öldüren saldırganlar Romanya'da yakalandı
19:42 Eren Erdem, CHP’den istifa etti Eren Erdem, CHP'den istifa etti
19:31 Göztepe maçında saldırıya uğrayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK’ya sevk edildi Göztepe maçında saldırıya uğrayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
19:16 4 yıllık sözleşme imzalandı Fenerbahçe, yeni Arda’sını buldu 4 yıllık sözleşme imzalandı! Fenerbahçe, yeni Arda'sını buldu
18:56 PSG’nin başı çok büyük dertte Kylian Mbappe ile davalık oldular PSG'nin başı çok büyük dertte! Kylian Mbappe ile davalık oldular
18:17 Commolli yüzünden dünya yıldızı kaçmış Volkan Demirel’den yıllar sonra olay transfer itirafı Commolli yüzünden dünya yıldızı kaçmış! Volkan Demirel'den yıllar sonra olay transfer itirafı
17:44 Seçil Erzan davasında Fatih Terim ilk kez ifade verdi Seçil Erzan davasında Fatih Terim ilk kez ifade verdi
17:09 Fenerbahçe, Joao Pedro’nun sözleşmesini feshetti Fenerbahçe, Joao Pedro'nun sözleşmesini feshetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2024 13:06:49. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul Beylikdüzü'nde Yağış Nedeniyle Zincirleme Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement