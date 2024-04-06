İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Beyoğlu'nda İsrail protestosu olayları ile ilgili 2 emniyet görevlisinin açığa alındığını ve mülkiye müfettişi görevlendirildiğini açıkladı.
İstanbul Beyoğlu'nda İsrail ile ilgili protesto gösterisi yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaşım yaparak gösteri sonrası hakaret eden ve polise mukavemet gösteren 43 kişinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "Bugün saat 15.30'da İstanbul Beyoğlu'nda Filistinli kardeşlerimize zulmeden, soykırıma varan katliamlarda bulunan İsrail'le ilgili protesto gösterisi yapılmıştır. Protesto gösterisi bittikten sonra göstericiler dağılmış ancak bir grup tüm uyarılara rağmen dağılmamış; devlet büyüklerine hakaret ederek güvenlik güçlerine mukavemet etmiştir. Olayla ilgili 43 şahıs yakalanmış, 38'i kimlik kontrolü yapılarak serbest bırakılmış, 5 şahsın ise ifadeleri alınarak adli işlem yapılmıştır" ifadelerine yer verdi.
İki emniyet görevlisinin açığa alındığını açıklayan Bakan Yerlikaya, "Ayrıca olay ile ilgili 2 emniyet görevlisi açığa alınmış ve derhal mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir. Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul Beyoğlu'ndaki İsrail protestosu olaylarıyla ilgili 2 emniyet görevlisi açığa alındı - Son Dakika
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