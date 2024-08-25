İstanbul Boğazı\'nda tanker arızası: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

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Romanya'dan Libya'ya giden 171 metre boyundaki "SREDINA" isimli tankerin Poyrazköy açıklarında makine arızası yapması nedeniyle İstanbul Boğazı çift yönlü ve geçici olarak gemi trafiğine kapatıldı.

İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde Romanya'dan yola çıkan "SREDINA" isimli tanker makine arızası yaptı.

EKİPLER BÖLGEDE

Konuyla ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Romanya'dan Libya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı kuzey girişinde makine arızası yapan 171 metre boyundaki tanker için; KURTARMA-7, KURTARMA-10 ve KURTARMA-17 Römorkörlerimiz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. seyir halindeyken İstanbul Boğazı kuzey girişinde makine arızası yapan 171 metre boyundaki tanker için; KURTARMA-7, KURTARMA-10 ve KURTARMA-17 Römorkörlerimiz olay yerine ivedilikle yönlendirildi." denildi.