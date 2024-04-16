İstanbul Büyükçekmece\'de Otomobil Göle Düştü: Sürücü Yaralandı

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İstanbul Büyükçekmece'de kontrolden çıkan otomobilin göle düştüğü kazada sürücü yaralandı. Olay yerinde AFAD, itfaiye ve polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

İstanbul Büyükçekmece'de seyir halinde olan plakası ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki göle düştü. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şekilde sudan çıkarılan sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, ekiplerin araçta başka biri olma ihtimali üzerine bölgede arama çalışması devam ediyor. - İSTANBUL