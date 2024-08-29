İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metrobüs Kazası Hakkında Açıklama Yaptı - Son Dakika
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metrobüs Kazası Hakkında Açıklama Yaptı

Küçükçekmece'de meydana gelen metrobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kazaya ilişkin açıklama yaptı ve soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

29.08.2024 17:48
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Metrobüs kazasına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi açıklama yazılı açıklama yaptı.

Küçükçekmece'de sabah saatlerinde meydana gelen ve 2 metrobüsün karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 50 kişi de yaralanmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kazaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "29 Ağustos 2024 Perşembe günü, Metrobüs Hattında yaşanan trafik kazası sebebiyle 1 yolcumuz vefat etmiş, yaralanan yolcularımızın çoğu ayakta tedavileri yapılarak sağlık kuruluşlarından taburcu edilmiştir. Hayati tehlikesi bulunan herhangi bir yolcumuz bulunmamaktadır. İlk incelemelere göre kaza sebebinin; Metrobüs Hattının yolunu tamamen yenilemek için yürütülmekte olan Beyaz Yol Çalışmaları sırasında, yol ayrım yerini şoförlere gösteren İETT Denetim Aracını (beyaz binek otomobil) ve diğer uyarıcı işaret ve dubaları, ilgili metrobüs şoförünün geç farketmesi ve ani ters manevra yapması olarak değerlendirilmektedir. Nitekim kazadan önce de tüm metrobüs araçları aynı yol ayrımından geçişlerini güvenle yapmışlardır. Kaza ile ilgili teknik ve idari soruşturma titizlilikle sürdürülmektedir. Yaralanan yolcularımız ile İBB ve İETT birimlerimiz yakinen ilgilenmektedir. Vefat eden yolcumuza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diler, yaralılara acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metrobüs Kazası Hakkında Açıklama Yaptı - Son Dakika

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