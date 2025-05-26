İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığı'nda usulsüz eylemlerde bulunulması iddiasına ilişkin Savcılığa ifade veren 36 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk soruşturması sürüyor. İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığı'nda usulsüz eylemlerde bulunulması iddiasına ilişkin 23 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 46 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Savcılığa ifade veren şüphelilerden 36'sı tutuklama talebiyle, 10'u ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Yolsuzluk Soruşturması: 36 Şüpheli Tutuklama Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi - Son Dakika
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