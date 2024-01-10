İstanbul Çatalca\'da Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından dün başlayan kar yağışı İstanbul Çatalca'da etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'un yüksek kesimlerinde dün başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Çatalca Elbasan Mahallesinde sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı evlerin çatılarını ve yolları beyaza bürüdü. - İSTANBUL