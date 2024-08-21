İstanbul Çatalca'da uyuşturucu operasyonu: 50 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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İstanbul Çatalca'da uyuşturucu operasyonu: 50 kök kenevir ele geçirildi

İstanbul Çatalca\'da uyuşturucu operasyonu: 50 kök kenevir ele geçirildi

İstanbul Çatalca'da Jandarma ekiplerinin bir süredir takip ettiği eve düzenlediği baskında 50 kök kenevir, satışa hazır çok sayıda uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

21.08.2024 13:34
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İstanbul Çatalca'da Jandarma ekiplerinin bir süredir takip ettiği eve düzenlediği baskında 50 kök kenevir, satışa hazır çok sayıda uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

Çatalca İlçe Jandarma ekipleri, Hallaçlı Mahallesi'nde jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde yetiştirildiği şüphesi üzerine bir çiftlik evini izlemeye aldı. Yapılan araştırmada uyuşturucu yetirildiğini öğrenen Jandarma ekipleri 16 Ağustos Cuma günü eve baskın düzenledi. Yapılan baskında 50 kök kenevir bitkisi, çok sayıda satışa hazır narkotik madde, hassas terazi, bir adet ruhsatsız tüfek ve çok sayıda tapanca mermisi ele geçirildi. Evde göz altına alınan iki şahıstan birinin silahla tehdit suçundan aranan F.Y. olduğu öğrenildi. Evde bulunan yasaklı ürün ve narkotik maddelere el konulurken göz altına alınan F.Y. Adili işlemlerin ardından tutuklanarak ceza evine gönderildi. Çiftlik evi sahibi G.O. İse adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Çatalca'da uyuşturucu operasyonu: 50 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

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