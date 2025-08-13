İstanbul'da 13 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da 6 iş yerinin kurşunlanması olayına karışan 13 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Operasyonlarla ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 18 Mayıs-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında İstanbul'un Beşiktaş, Bakırköy, Ataşehir ve Bahçelievler ilçelerinde faaliyet gösteren 6 ayrı iş yerine yönelik silahlı saldırı gerçekleştiren şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarımızda 13 şüpheliyi yakaladık. İstanbul Valimizi, operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü ve polislerimizi tebrik ediyorum. Şehirlerimizin huzurunu bozan şehir eşkiyalarını tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz" dedi. - ANKARA