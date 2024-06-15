İstanbul'da 130 Milyon Liralık Döviz Hırsızlığına Karışan Şüpheli Erdek'te Yakalandı

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İstanbul'da 130 milyon liralık döviz hırsızlığına karışan şüpheli şahıs, Balıkesir'in Erdek ilçesinde yakalandı.

İstanbul'da, Tarihi Memduh Paşa Yalısı'nda meydana gelen 130 milyon liralık döviz hırsızlığına karışan R.K. isimli şahsın olaya karışan minibüs ile Erdek ilçesine geldiği tespit edildi. Erdek ilçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri ile yapılan ortak çalışmalar sonucunda, R.K. Erdek ilçesine bağlı Doğanlar Mahallesi'nde yapılan operasyon sonucu yakalandı.

R.K. gerekli işlemlerinin yapılabilmesi için İstanbul ilinden Erdek ilçesine gelen İstanbul İl Asayiş Ekiplerine teslim edildi. - BALIKESİR