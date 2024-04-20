İstanbul'da 215 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul'da 215 Aranan Şahıs Yakalandı

İstanbul\'da 215 Aranan Şahıs Yakalandı

İstanbul'da kesinleşmiş hapis cezası ile çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 215 şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, aralarında çeşitli suçlardan aranan ve hapis cezası bulunan şahıslar da yer aldı.

20.04.2024 15:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da kesinleşmiş hapis cezası ile çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 215 şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, kesinleşmiş hapis cezası ile aranan tüm hükümlü şahıslar ile özellikle "hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, kasten öldürme ve cinsel saldırı/istismar" gibi suçlarından aranma kaydı bulunan şahısların yakalanması ve adli makamlara sevki amacıyla, il genelinde şube müdürlüklerine bağlı ekipler ile ilçe emniyet müdürlüklerinin katılımıyla 900 ekip, bin 800 personel görevlendirildi. Görevlendirilen ekipler, 750 şahsın adresine operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde, aralarında Dudu U. (16 ayrı suçtan aranması ayrıca hırsızlık suçundan 40 yıl hapis cezası bulunan Dudu U., birden fazla kişi ile tehdit suçundan 20 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan Musa K., uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 15 yıl 2 ay 15 gün cezası bulunan Hakan Ö. ve ruhsatsız silah ticareti suçundan 15 yıl 1 ay 15 gün cezası bulunan Yavuz A. isimli şahıslar olmak üzere aranan toplam 215 şahıs yakalandı. Bunlardan 86 şahsın kesinleşmiş hapis cezasının olduğu, 129 şahsın ise ifadeye yönelik arandığı tespit edildi. Yakalanan şahıslar gerekli işlemlerin yapılması için bölge Polis Merkezi Amirliklerine teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Güvenlik, Suç, Polis, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da 215 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye görüşmesi başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye görüşmesi başladı
15:43 İstanbulspor, Süper Lig’in bitimine 5 hafta kala küme düştü İstanbulspor, Süper Lig'in bitimine 5 hafta kala küme düştü
14:53 Erdal Beşikçioğlu: Belediyeyi borçsuz bir şekilde teslim aldık Erdal Beşikçioğlu: Belediyeyi borçsuz bir şekilde teslim aldık
13:45 Sur Belediyesi’nde mazbata töreni sonrası hakaret içeren sözlere soruşturma Sur Belediyesi'nde mazbata töreni sonrası hakaret içeren sözlere soruşturma
12:08 Pusuda bekleyen saldırgan, husumetlisini sırtından vurarak kaçtı Pusuda bekleyen saldırgan, husumetlisini sırtından vurarak kaçtı
15:46 Fırtına ve sağanak yağış çok sayıda ili esir aldı Fırtına ve sağanak yağış çok sayıda ili esir aldı
15:42 Herkes verdiği tepkiyi konuşuyor Fenerbahçe-Olympiakos maçına damga vuran görüntü Herkes verdiği tepkiyi konuşuyor! Fenerbahçe-Olympiakos maçına damga vuran görüntü
15:15 IMF Başkan Yardımcısı Gita Gopinath ve Bakan Şimşek Bahar Toplantıları’nda bir araya geldi IMF Başkan Yardımcısı Gita Gopinath ve Bakan Şimşek Bahar Toplantıları'nda bir araya geldi
15:06 CHP’li meclis üyesi Cemil Tugay’ı terör örgütü PKK’nın yöneticisiyle karışırdı CHP'li meclis üyesi Cemil Tugay'ı terör örgütü PKK'nın yöneticisiyle karışırdı
14:34 İYİ Parti’den CHP yönetimine geçen Demre Belediyesi’ne ait sandalyeler kahvehaneden çıktı İYİ Parti'den CHP yönetimine geçen Demre Belediyesi'ne ait sandalyeler kahvehaneden çıktı
14:12 Hollanda Futbol Federasyonu, Vitesse Arnhem’e 18 puan silme cezası vererek küme düşürdü Hollanda Futbol Federasyonu, Vitesse Arnhem'e 18 puan silme cezası vererek küme düşürdü
12:46 Adliye önünde aileler arasında tekem ve yumruklar konuştu Adliye önünde aileler arasında tekem ve yumruklar konuştu
12:23 Sur Belediyesi’ndeki devir teslim töreninde Atatürk ve Erdoğan’a hakaret Bakanlık müfettiş görevlendirdi Sur Belediyesi'ndeki devir teslim töreninde Atatürk ve Erdoğan'a hakaret! Bakanlık müfettiş görevlendirdi
12:02 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Erken seçim çağrısı yapmak seçmenle akdi bozmak demektir CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Erken seçim çağrısı yapmak seçmenle akdi bozmak demektir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2024 16:24:25. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da 215 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement