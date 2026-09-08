İstanbul'da 3 suç örgütüne eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul'da 3 suç örgütüne eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul'da işletmelere yönelik kurşunlama, tehdit ve yaralama olaylarına karışan 3 farklı suç örgütüne düzenlenen operasyonda 21 şüpheli yakalandı. Avcılar, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa ve Kağıthane'deki eylemlerle bağlantılı şüphelilerin soruşturması sürüyor.

İstanbul'da işletmelere yönelik kurşunlama, tehdit ve yaralama olaylarına karıştıkları belirlenen 3 farklı yeni nesil suç örgütüne düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin Avcılar, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa ve Kağıthane'de çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere yönelik 3 kurşunlama, 1 tehdit ve 1 kasten yaralama olayına karıştıkları belirlendi. Ayrıca planlanan bir kurşunlama eyleminin de gerçekleşmeden engellendiği bildirildi.

Polis ekiplerince 8 Eylül 2026 tarihinde düzenlenen operasyonda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Beylikdüzü, Kağıthane, Güvenlik, 3. Sayfa, İstanbul, Avcılar, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da 3 suç örgütüne eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da 3 suç örgütüne eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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