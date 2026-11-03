İstanbul'da 300 kişiyi dolandıran şebekeye operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul'da 300 kişiyi dolandıran şebekeye operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul\'da 300 kişiyi dolandıran şebekeye operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı
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İstanbul'da kendilerini devlet büyüğü ve kamu görevlisi olarak tanıtan şebekeye operasyon düzenlendi; bağlantılı 2 adrese yapılan baskında 33 şüpheli gözaltına alındı. İlk incelemede şüphelilerin çağrı merkezi üzerinden 300 kişiyi dolandırdığı tespit edildi.

İstanbul'da kendilerini devlet büyüğü ve kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran ve çağrı merkezi üzerinden usulsüz yöntemlerle kişisel bilgileri ele geçirerek ürün satışı yapan şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Birbiriyle bağlantılı 2 ayrı adrese yapılan baskınlarda 33 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin yeni açılan telefon hatları üzerinden vatandaşları aradığı belirlendi. Kendilerini devlet büyüğü ve kamu görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin, vatandaşların özellikle milli ve manevi hassasiyetlerini istismar ederek çeşitli bahanelerle dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Şüphelilerin benzer yöntemlerle çağrı merkezi adı altında faaliyet göstererek vatandaşların kişisel bilgilerini usulsüz şekilde ele geçirdiği anlaşıldı. Bu bilgiler üzerinden çeşitli bahanelerle ürün satışı yapan şüphelilerin, satın aldıkları ürünlerin ödemesini yapamayan vatandaşları ise kendilerini hukuk bürosunda çalışan avukat olarak tanıtarak tehdit ettiği belirlendi. Şüphelilerin, vatandaşları mahkemeye vereceklerini ve haklarında icra takibi başlatacaklarını söyleyerek korkutup mağdur ettikleri öğrenildi. Yapılan ilk incelemede şüphelilerin bu yöntemle 300 kişiyi dolandırdığı tespit edildi.

33 şüpheli gözaltına alındı

Yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince birbirleriyle bağlantılı olduğu belirlenen ve çağrı merkezi olarak kullanılan 2 ayrı adrese baskın düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, 33 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Operasyon görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, baskın yapılan çağrı merkezinde gerçekleştirilen incelemeler ve yakalanan şüphelilerin emniyete getirildiği anlar yer aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
Operasyon3. SayfaİstanbulGüncelKamuSon Dakika

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