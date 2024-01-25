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İstanbul'da 300 milyon TL değerinde ürüne el konuldu - Son Dakika
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İstanbul'da 300 milyon TL değerinde ürüne el konuldu

İstanbul'da hizmet veren Avukat Ali Alper Tüfekci ve ekibinin çalışmalarıyla Türkiye'nin en büyük haciz işlemlerinden birisi gerçekleştirilerek, Samsun Tekkeköy ilçesindeki bir kimya tesisine 300 milyon TL değerinde ürüne el konuldu.

İstanbul\'da 300 milyon TL değerinde ürüne el konuldu
25.01.2024 - 11:49,  Güncelleme: 11:50
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İstanbul'da hizmet veren Avukat Ali Alper Tüfekci ve ekibinin çalışmalarıyla Türkiye'nin en büyük haciz işlemlerinden birisi gerçekleştirilerek, 300 milyon TL değerinde ürüne el konuldu.

Samsun Tekkeköy ilçesinde hizmet veren bir kimya tesisine, ödemesi geciken borçlarından dolayı dava açıldı. Avukat Ali Alper Tüfekci ve ekibi tarafından başlatılan hukuki işlemlerin ardından İstanbul Çağlayan İcra Müdürlüğü tarafından tesis hakkında haciz kararı verildi.

Haciz işleminin gerçekleştirileceği tesise, alacaklı vekili avukatlar, icra memurları ve kolluk kuvvetleri ile gidildi. Tesiste bulunan 17 adet 1 tonluk sıvı gübrenin ve 15 bin ton amonyum nitratın da içinde bulunduğu çok miktarda ürün haczedildi.

Avukat Ali Alper Tüfekci ve ekibinin çalışmaları neticesinde elde edilen sonuç, 300 milyon TL değerinde ürüne el konulmasıyla Türkiye'nin en büyük haciz işlemlerinden birisi olarak kayıtlara geçti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Ali Alper, İstanbul, Türkiye, İstanbul, Hukuk, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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