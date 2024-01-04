 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul'da 4 ayrı adrese uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da 4 ayrı adrese uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eyüpsultan ve Fatih ilçelerinde 2 şüphelinin silah ve uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi. Dron destekli operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 şüpheli de yakalandı. Operasyon sonucunda 6 ruhsatsız tabanca, 1 tabanca sürgüsü, 1 tabanca namlusu ve 8 kilo 300 gram marihuana bulundu.

İstanbul\'da 4 ayrı adrese uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
04.01.2024 - 23:51,
Abone Ol

İstanbul'da 4 ayrı adrese uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 şüphelinin silah ve uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirlemesi üzerine Eyüpsultan ve Fatih ilçelerinde 4 ayrı adrese eşzamanlı operasyon düzenledi. Dron destekli operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 şüpheli de yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Eyüpsultan'da 2 şahsın silah ve uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenmesi üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, şahısların ikamet ve işyeri adresleri tespit edildi. Operasyon için düğmeye basan ekipler, dün Eyüpsultan Demirkapı Mahallesi'nde bulunan 3 ayrı adrese ve Fatih Hırka-i şerif Mahallesi'ndeki 1 adrese saat 18.00 sıralarında eşzamanlı operasyon düzenledi. Havadan görüntü alınarak şüphelilerin kaçmasına fırsat verilmeyen operasyonda E.Ö. ve G.Y. kıskıvrak yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca, 1 tabanca sürgüsü, 1 tabanca namlusu ve 8 kilo 300 gram marihuana ele geçirildi. Çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtları olduğu öğrenilen şüpheliler emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından "uyuşturucu madde ticareti" suçundan adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Eyüpsultan, Operasyon, İstanbul, Güvenlik, Uyuşturucu, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da 4 ayrı adrese uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika


00:09
İBB Başkanı İmamoğlu taziye evinde Kur'an-ı Kerim okudu İBB Başkanı İmamoğlu taziye evinde Kur'an-ı Kerim okudu
00:07
AK Parti Sözcüsü Çelik canlı yayında gözyaşlarını tutamadı: Bu soykırımcıların yargılandıklarını göreceğiz AK Parti Sözcüsü Çelik canlı yayında gözyaşlarını tutamadı: Bu soykırımcıların yargılandıklarını göreceğiz
22:53
Blinken ziyareti öncesi ABD'den açıklama: Masada İsveç'in NATO üyeliği var Blinken ziyareti öncesi ABD'den açıklama: Masada İsveç'in NATO üyeliği var
22:52
Lüks villasını tadilattan geçiren Ferman Toprak parasını ödemediği işçileri tekme tokat dövdü: Canımızı zor kurtardık Lüks villasını tadilattan geçiren Ferman Toprak parasını ödemediği işçileri tekme tokat dövdü: Canımızı zor kurtardık
22:44
''Torpil'' iddiası sorulan Adalet Bakan Yardımcısı Can: Yarım saat bir cep telefonu çekilir mi? ''Torpil'' iddiası sorulan Adalet Bakan Yardımcısı Can: Yarım saat bir cep telefonu çekilir mi?
21:40
Bomba kulis: PKK elebaşı Öcalan önümüzdeki günlerde terör örgütüne ''teslim olun'' çağrısı yapacak Bomba kulis: PKK elebaşı Öcalan önümüzdeki günlerde terör örgütüne ''teslim olun'' çağrısı yapacak
21:30
Ömer Çelik'e açık açık soruldu: AK Parti'nin Atatürk ile bir sorunu mu var? Ömer Çelik'e açık açık soruldu: AK Parti'nin Atatürk ile bir sorunu mu var?
21:21
Büyükçekmece'de 11. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti Büyükçekmece'de 11. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Son Dakika
00:09 İmamoğlu, Arnavutköy'de taziyeye katıldı ve Kur'an-ı Kerim okudu
00:07 AK Parti Sözcüsü Çelik canlı yayında gözyaşlarını tutamadı: Bu soykırımcıların yargılandıklarını göreceğiz
22:53 Blinken ziyareti öncesi ABD'den açıklama: Masada İsveç'in NATO üyeliği var
22:52 Lüks villasını tadilattan geçiren Ferman Toprak parasını ödemediği işçileri tekme tokat dövdü: Canımızı zor kurtardık
22:44 ''Torpil'' iddiası sorulan Adalet Bakan Yardımcısı Can: Yarım saat bir cep telefonu çekilir mi?
21:40 Bomba kulis: PKK elebaşı Öcalan önümüzdeki günlerde terör örgütüne ''teslim olun'' çağrısı yapacak
21:30 Ömer Çelik'e açık açık soruldu: AK Parti'nin Atatürk ile bir sorunu mu var?
21:21 Büyükçekmece'de 11. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
21:21 Sokak ortasında eski eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti
20:49 Usta oyuncu Ayla Algan hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 00:30:49. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da 4 ayrı adrese uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement