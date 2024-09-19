İstanbul'da 4 Yaşındaki Çocuk Minibüsün Altında Kaldı - Son Dakika
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İstanbul'da 4 Yaşındaki Çocuk Minibüsün Altında Kaldı

İstanbul\'da 4 Yaşındaki Çocuk Minibüsün Altında Kaldı

Avcılar'da geri geri gelen servis minibüsü, 4 yaşındaki Seyfican Taze'yi ezerek hayatını kaybettirdi.

19.09.2024 12:25
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İstanbul Avcılar'da halası ve kuzeniyle dışarıya çıkan 4 yaşındaki Seyfican Taze, sokağın başından geri geri çıkan servis minibüsünün altında kalarak hayatını kaybetti. Yaşanan o kaza güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, dün akşam 18.00 sıralarında Avcılar Yeşilkent Mahallesi G-725'inci Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, halası ve kuzeniyle beraber dışarıya çıkan 4 yaşındaki Seyfican Taze, sokakta geri geri gelen servis minibüsünün altında kaldı. Hayatını kaybettiği öğrenilen 4 yaşındaki çocuğun bisikletiyle servis minibüsünün altında kaldığı o anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye yönelen kadının kendi çocuğu ile yürürken yeğeni Seyfican'ı geride bıraktığı ve o esnada ileri manevra yapan servis şoförünün, bisikletiyle karşıya geçmeye çalışan 4 yaşındaki Seyfican Taze'yi ezdiği anlar yer aldı.

Kaza sonrasında panikleyen kadının, çevredeki bir vatandaşın aracıyla yeğenini bir özel hastaneye götürürken kendi çocuğunu olay yerinde bıraktığı görüldü. Hastaneye kaldırılan Seyfican Taze'nin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Servis şoförü gözaltına alınırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Yaşanan kazayı gören ve sokakta yaşayan Nurettin Karakoç, "Burada devamlı yaşanan bir olay. Burada her hafta kaza var. Dünkü olay çok acı. Böyle bir acıyı Allah kimseye göstermesin, çok acı bir olay. Tedbirli olmak gerekiyor. Ayrıca burada arabaları çok süratli de kullanıyorlar. 120 ile 150 ile geçiyorlar. Millet bizim şoförlüğümüz iyi bir şey olmaz diyor ama dün gördük neler olabileceğini, 4 yaşında bir çocuk öldü burada. Allah ailesine sabır versin" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da 4 Yaşındaki Çocuk Minibüsün Altında Kaldı - Son Dakika

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