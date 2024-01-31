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İstanbul'da 50 Milyon Liralık Sahte ve Kaçak İlaç Operasyonu - Son Dakika
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İstanbul'da 50 Milyon Liralık Sahte ve Kaçak İlaç Operasyonu

İstanbul\'da 50 Milyon Liralık Sahte ve Kaçak İlaç Operasyonu

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir ilaç imalathanesine düzenlenen operasyonda, piyasadaki değeri 50 milyon lirayı bulan sahte ve kaçak ilaç ele geçirildi. Operasyonla bağlantılı 1 şüpheli yakalandı.

31.01.2024 14:59
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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir ilaç imalathanesine düzenlenen operasyonda, piyasadaki değeri 50 milyon lirayı bulan sahte ve kaçak ilaç ele geçirildi. Olayla bağlantılı 1 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından hammadde getirerek sahte ve kaçak ilaç üretip piyasaya süren bir adresi tespit etti.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde yurda kaçak yollarla sokulan ham maddeler ile ilaç üretilen adresin Küçükçekmece'de olduğu tespit edildi. Teknik ve fiziki takibin devamında Küçükçekmece'deki ilaç imalathaneye çok sayıda şüphelinin giriş çıkış yaptığı belirlendi. Söz konusu imalathane bir süre polis tarafından izlemeye alındı. Yapılan çalışmalarda gece yarısı imalathaneye yüklü miktarda ham madde girişi yapıldığını gören polis, operasyon için düğmeye bastı. Operasyonda imalathane sahibi olduğu belirlenen 1 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Baskın yapılan adreslerdeki aramada piyasa değeri 50 milyon lirayı bulduğu ifade edilen 2 milyon 343 bin ilaç, 243 bin 800 zayıflama çayı ve yüklü miktarda ilaç ham maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatılmak üzere gözaltına alındı. Zanlı hakkında başlatılan tahkikat devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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