İstanbul\'da 50 Milyon Liralık Sahte ve Kaçak İlaç Operasyonu

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir ilaç imalathanesine düzenlenen operasyonda, piyasadaki değeri 50 milyon lirayı bulan sahte ve kaçak ilaç ele geçirildi. Olayla bağlantılı 1 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından hammadde getirerek sahte ve kaçak ilaç üretip piyasaya süren bir adresi tespit etti.
Yürütülen soruşturma çerçevesinde yurda kaçak yollarla sokulan ham maddeler ile ilaç üretilen adresin Küçükçekmece'de olduğu tespit edildi. Teknik ve fiziki takibin devamında Küçükçekmece'deki ilaç imalathaneye çok sayıda şüphelinin giriş çıkış yaptığı belirlendi. Söz konusu imalathane bir süre polis tarafından izlemeye alındı. Yapılan çalışmalarda gece yarısı imalathaneye yüklü miktarda ham madde girişi yapıldığını gören polis, operasyon için düğmeye bastı. Operasyonda imalathane sahibi olduğu belirlenen 1 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Baskın yapılan adreslerdeki aramada piyasa değeri 50 milyon lirayı bulduğu ifade edilen 2 milyon 343 bin ilaç, 243 bin 800 zayıflama çayı ve yüklü miktarda ilaç ham maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatılmak üzere gözaltına alındı. Zanlı hakkında başlatılan tahkikat devam ediyor. - İSTANBUL
Adana Demirspor, Benjamin Stambouli ile ailevi sebepler nedeniyle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Akdeniz ekibi ayrıca Mbaye Niang'ın sözleşmesini de feshetti.
TİP'ten Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesinin ardından başlayan gerilim, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in Meclis'te yaptığı açıklamalarla devam etti. Zengin, bir grup milletvekilinin Meclis'i ve toplumu terörize ederek iş çıkarabileceğini düşündüğünü belirtti ve dün yapılan eylemin Anayasa'ya uygun olduğunu savundu.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte gerçekleştirdiği proje kapsamında, dar gelirli ve sosyal destek alan 1.371 konutun doğalgaz dönüşümünü tamamladı. İlk etapta Mevlana Müzesi çevresindeki 1.108 konutun dönüşümünü gerçekleştiren belediye, ikinci etapta şehir merkezinde ikamet eden 263 konutun daha dönüşümünü tamamladı. Projenin üçüncü etap çalışmaları da devam ediyor. Aileler, bu dönüşümle birlikte yaşam kalitelerinin arttığını belirtiyor.
Galatasaray'da forma giyen ve zaman zaman taraftarlardan büyük eleştiri alan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun 3-3 biten maçta Manchester United'a attığı gol, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının en güzel golü seçildi.
Gezi davası kapsamında tutuklu bulunan Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yankıları sürüyor. TBMM'deki oturumda kürsüye çıkan CHP'li Günaydın, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un kararı okumamış olmasına atıfta bulunarak Bekir Bozdağ'a sert çıktı.
Zafer Partisi'nde 31 Mart yerel seçimleri için aday belirleme çalışmaları sürerken Diyarbakır ve Şırnak adayları kesinleşti. Mahmut Tatar, Diyarbakır Belediye başkan adayı olurken kızı Beyza Tatar ise Şırnak'tan aday gösterildi. Tatar ailesi daha önce de farklı partilerden Şırnak'ta milletvekili adayı olmuştu.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili, ''Sizin korkularınızı hızlıca gidermek için 'Yarısı büyükşehirden.
Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ile oğulları Kurt Efe'nin eğitimi için Londra'ya taşınacakları söylentisini yalanladı.
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul'da 50 Milyon Liralık Sahte ve Kaçak İlaç Operasyonu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?