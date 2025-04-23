İstanbul'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme Bayrampaşa'da bir okulda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması esnasında yakalanan öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar büyük panik yaşadı.
İstanbul'un Silivri açıklarında saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bayrampaşa'da bir okulda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması esnasında depreme yakalanan öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar büyük panik yaşadı. Panik anları güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
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