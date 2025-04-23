İstanbul\'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem

İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından havalanan polis helikopteri kenti taradı.

İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğünde depremin ardından polis helikopteri, kenti taramak için havalandı. Polis helikopteri olumsuz bir durumun olup olmadığına yönelik çalışma yaptı. Görüntüler anlık olarak merkeze iletilirken, görevliler ise kentin durumunu gözlemledi. - İSTANBUL