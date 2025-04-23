İstanbul'da yaşanan 6.2'lik deprem paniğe neden oldu. Deprem anında panikle kaçan vatandaşlar güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğünde depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, vatandaşlar arasında büyük paniğe neden oldu. Aniden başlayan şiddetli sarsıntı ile kendilerini dışarı atan vatandaşlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Marketlerde reyonlarda bulunan ürünler devrilirken, depreme işyerlerinde yakalanan vatandaşlar panikle kaçıştı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem Paniği - Son Dakika
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