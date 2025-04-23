İstanbul'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem: Vatandaşlar Kendini Sokağa Attı

Deprem sonrası kendini sokağa atan vatandaşlar parklara ve boş alanlara akın etti

İSTANBUL - İstanbul'da saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kağıthane'de depremin ardından vatandaşlar parklara ve boş alanlara akın etti.

Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depreme evlerinde hazırlıksız yakalanan büyük panik yaşayan özellikle kadınlar ve çocuklu aileler kendini sokağa attı. Vatandaşların bazılarının araçlarında bekledikleri görüldü. Birçok vatandaş da parklara ve boş alanlara akın etti.

"Hepimiz korkuyoruz, eve girmeyi düşünmüyoruz"

Depreme ailesi ve çocuklarıyla evde yakalanan Behzat Kuşgun, "Evde oturuyordum baktım televizyon sallanmaya başladı. Film izliyordum, panikle çocuklarımla beraber dışarı çıktım. Hepimiz korkuyoruz, eve girmeyi düşünmüyoruz. Geceyi arabada geçirmeyi düşünüyoruz" dedi.

"Üzerimize ne bulduysak aldık çıktık, eve giremiyoruz"

Kendisinin depreme otobüste yakalandığını belirten Ayşe Taş, "Eşim aradı evdeydi kendisi. Çekyatta yakalanmış ve beni aradı depremin ne kadar şiddetli olduğunu söyledi. Eve geldim üstümüzde ne bulduysak aldık çıktık dışarıya. Evimize de giremiyoruz, geceyi burada geçireceğiz. Yapacak bir şey yok, hepimiz mağduruz şu anda. Belediyeden destek ve yardım da bekliyoruz bu arada. Allah sonumuzu hayır etsin" ifadelerini kullandı.

"Ne yapacağımızı bilmiyoruz"

Fehmi Taşkın ise, "Ufak bir korku vardı, fazla bir şey hissetmedik. Sadece mutfak dolapları şiddetli bir şekilde sallandı. Binalarda ve çevredeki yapılarda bir şey hissetmedim. Resmi bir açıklama yapılmasını bekliyoruz. Şu an parktayız ama kararsızız. Biz de ne yapacağımızı bilmiyoruz çünkü park kalınacak gibi değil herkes mağdur" diye konuştu.