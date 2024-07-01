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İstanbul'da 8 yaşındaki Emir Berk'in öldüğü feci kazanın ardından şoför tutuklandı

İSTANBUL - Kağıthane'de virajı alamayan beton mikserinin park halindeki gelin arabasının üzerine devrilmesi sonucu 8 yaşındaki Emir Berk'in hayatını kaybettiği feci kazanın ardından adliyeye sevk edilen şoför tutuklandı.

Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde dün saat 13.00 sıralarında meydana gelen kazada, virajı alamayan Hüseyin Toyga yönetimindeki 34 FST 487 plakalı beton mikseri yol kenarında bekleyen K.N.'ye ait 34 HDB 293 plakalı gelin arabasının üzerine devrilmişti. Bu sırada ailesiyle düğüne gitmek üzere aracın arka koltuğuna binmek isteyen 8 yaşındaki Emir Berk Nalcı, beton mikseri ile gelin arabası arasında sıkışmıştı. Çocuk feci şekilde hayatını kaybetmişti. Hastaneye götürülen yaralı şoför Toyga'nın, kanı alınarak yapılan alkol testinde 0.40 promil alkollü olduğu ortaya çıkmış, ayrıca olay yeri inceleme ekipleri kamyonun şoför kısmında alkol şişeleri ele geçirmişti. İfadesinin alınmasının ardından "taksirle öldürme" suçundan adliyeye sevk edilen Toyga tutuklanarak cezaevine gönderildi.