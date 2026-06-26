İstanbul'da Aile Zehirlenme Davası İstinafa Taşınıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da Aile Zehirlenme Davası İstinafa Taşınıyor

26.06.2026 18:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Böcek ailesinin otelde zehirlenmesiyle ilgili karar, aile tarafından İstinaf Mahkemesi'ne taşınacak.

İstanbul'da aynı aileden 4 kişinin konakladıkları otelde zehirlenme iddiasıyla hayatlarını kaybettiği olayla ilgili 6 sanığın yargılandığı davanın ardından aile üyeleri, kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıyacaklarını söyledi.

Almanya'dan 2025 yılında turistik amaçla İstanbul'a gelen Böcek ailesinden anne Çiğdem Böcek, baba Servet Böcek ile çocukları Masal ve Kadir Muhammet Böcek'in konakladıkları otelde zehirlenme iddiasıyla hayatlarını kaybetmelerine ilişkin açılan davanın karar duruşması İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme Rustemsha Batyrov ve Muhammed Moeen Ud Dın Chıshtı hakkında beraat kararı verirken, diğer sanıklar hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma suçundan değişen oranlarda hapisle cezalandırmalarına hükmetti. Otel sorumlusu Hakan Oğlak hakkında 13 yıl 4 ay, İlaçlama Firması yetkilileri Zeki Kışı ve Serkan Kışı hakkında 18 yıl, ilaçlama firması çalışanı Doğan Caferoğlu hakkında, 12 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

Verilen hapis cezasına ilişkin açıklamalarda bulunan aile üyelerinden Servet Böcek'in babası Yılmaz Böcek, "18 yıl değil, 180 yıl da alsalar giden canlar geri gelmeyecek. Gönül isterdi ki en ağır cezayı almaları gerekirdi. Verilen karar bu, hükmettiler. Bunun istinafı var, bakacağız. Durum neyi gösteriyor, şu an bir şey söylemek için erken" ifadelerini kullandı.

Karara itiraz ettiklerini belirten Çiğdem Böcek'in annesi Aysu Çelik, "Karar çıktı ve bu karara itiraz ediyorum. 18 yıl benim çocuklarımı geri getirir mi? Muhammed'imi, Masal'ımı geri getirir mi? Sayın Cumhurbaşkanına, Adalet Bakanına ve Sağlık Bakanına sesleniyorum. Hani annelerin gözyaşını Cumhurbaşkanımız dindirecekti? İki aile çöktü. Onlar değil, biz de öldük. Benim kızım sağlık mesleğini okudu, benim kızıma mesleğini yaptırmadılar. Almanya kızımı sağ salim gönderdi, onlar benim çocuğumun cenazesini verdi. Yüksek adaletin verdiği bu karara itiraz ediyorum. Sizden de bu işin takipçisi olmanızı istiyorum" dedi.

Çiğdem Böcek'in babası Mustafa Çelik, "Verilen cezadan memnun değilim ama Türk adaletine güveniyorum. İnşallah hak ettikleri cezayı alacaklar" dedi.

Ailenin avukatı Yaşar Balcı, "Yargılama neticesinde karar verildi. Söz konusu ceza bilinçli taksir kapsamında verildi. Mahkeme, 4 kişinin ölmesi ve firmanın daha önce de buna benzer olaylar yaşamış olması nedeniyle alt sınırdan uzaklaşarak 18 yıl hapis cezasına hükmetti. Bizce kasta varan bir eylem söz konusu. Bu nedenle kararı istinafa taşıyacağız. Bu işin peşini bırakmayacağız. Sağlık çalışanlarıyla ilgili yasal süreç de devam ediyor. Buna ilişkin sürecin de takipçisiyiz" ifadelerini kullandı.

Kararın ardından müşteki aile avukatının dosyayı İstinaf Mahkemesine taşıyacaklarını açıkladı. Davada yargı sürecinin üst mahkemede devam etmesi bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Zehirlenme, 3. Sayfa, İstanbul, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da Aile Zehirlenme Davası İstinafa Taşınıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otonom araçlar için fren pedalı zorunluluğu kaldırılıyor Otonom araçlar için fren pedalı zorunluluğu kaldırılıyor
Yeni bir dilenme metodu ortaya çıktı: Şehir şehir gezim AVM çatılarını çıkıyor Yeni bir dilenme metodu ortaya çıktı: Şehir şehir gezim AVM çatılarını çıkıyor
21 yaşındaki Songül, evinin önünde darbedilip kaçırıldı 21 yaşındaki Songül, evinin önünde darbedilip kaçırıldı
Bakan Tekin yanıt verdi: Sınav sistemi değişiyor mu Bakan Tekin yanıt verdi: Sınav sistemi değişiyor mu?
İki kadın sokak ortasında aralarına aldığı erkeğe dehşeti yaşattı İki kadın sokak ortasında aralarına aldığı erkeğe dehşeti yaşattı
Polis Akademisi’nde mezuniyet töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Çiftçi’nin “Çorum“ diyaloğu güldürdü Polis Akademisi'nde mezuniyet töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Çiftçi’nin "Çorum" diyaloğu güldürdü

19:42
Bakan Çiftçi talimatı verdi İşte milyonlarca sürücünün beklediği düzenlemenin detayları
Bakan Çiftçi talimatı verdi! İşte milyonlarca sürücünün beklediği düzenlemenin detayları
19:18
Trump: İran ateşkesi ihlal etti, Hürmüz Boğazı’ndan geçen bir tanker vuruldu
Trump: İran ateşkesi ihlal etti, Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tanker vuruldu
19:09
Trabzonspor yeni transferini TFF’ye bildirdi
Trabzonspor yeni transferini TFF'ye bildirdi
18:20
Kadir İnanır hayatını kaybetti
Kadir İnanır hayatını kaybetti
17:35
Niğde’de havai fişek fabrikasında patlama Ölü ve yaralı var
Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama! Ölü ve yaralı var
16:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ihracatçıya müjde: Reeskont kredilerinin yıllık limitini 5 milyar liraya çıkarıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracatçıya müjde: Reeskont kredilerinin yıllık limitini 5 milyar liraya çıkarıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 19:50:41. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da Aile Zehirlenme Davası İstinafa Taşınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.