İstanbul'da AK Parti aday tanıtımına saldırı: Bir kişi yaralandı - Son Dakika
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İstanbul'da AK Parti aday tanıtımına saldırı: Bir kişi yaralandı

İstanbul\'da AK Parti aday tanıtımına saldırı: Bir kişi yaralandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aziz Yeniay'ın aday tanıtım etkinliğine yönelik yapılan saldırı hakkında geniş çaplı tahkikat başlatıldığını ve bir kişinin yaralandığını açıkladı.

10.02.2024 18:46  Güncelleme: 18:50
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aziz Yeniay'ın aday tanıtım etkinliğine yönelik yapılan saldırı hakkında geniş çaplı tahkikat başlatıldığını ve bir kişinin yaralandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da AK Parti aday tanıtım toplantısına yönelik yapılan saldırı sonrasında açıklamada bulundu. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün saat 16.30 sıralarında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesindeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu yere uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açılmıştır. Saldırıda E.G.D adlı kadın vatandaşımız yaralanmıştır. Saldırıya ilişkin geniş çaplı tahkikat başlatılmıştır. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Seçim sürecine ve demokrasimize yönelik bu tür menfur saldırıları şiddetle kınıyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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