İstanbul'da alev alan motosiklete ilginç müdahale kamerada: Binadan kovayla su döktüler - Son Dakika
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İstanbul'da alev alan motosiklete ilginç müdahale kamerada: Binadan kovayla su döktüler

Kağıthane'de seyir halindeyken alev alan motosiklete vatandaşlar kovayla müdahale etti. Binadaki bir vatandaşın ise motosiklete yukarıdan kovayla su döktü. İlginç anlar kameralara yansıdı. Olay, önceki gün saat 19.00 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletin üzerindeki sürücü alevlerin artması üzerine can havliyle indi ve motosikleti yol kenarına devirdi. Çevredeki vatandaşlar kovalarla su dökerek söndürme çalışmalarına yardımcı oldu. Bir vatandaş ise binadan kovayla su dökerek ilginç bir müdahalede bulundu. Alevler söndürüldü ancak motosiklet kullanılamaz hale geldi.

29.07.2024 21:46
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İstanbul'da alev alan motosiklete ilginç müdahale kamerada: Binadan kovayla su döktüler

Kağıthane'de seyir halindeyken alev alan motosiklete vatandaşlar kovayla müdahale etti

Binadaki bir vatandaşın ise motosiklete yukarıdan kovayla su döktü

İSTANBUL - Kağıthane'de seyir halindeyken alev alan motosiklete vatandaşlar kovayla müdahale etti. Binadaki bir vatandaşın ise motosiklete yukarıdan kovayla su döktü. İlginç anlar kameralara yansıdı.

Olay, önceki gün saat 19.00 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet bir anda alev aldı. Yanmaya başlayan motosikletin üstündeki sürücüsü can havliyle indi. Motosikleti ise yol kenarına devirdi. Alevlerin artması üzerine çevredeki vatandaşlar ellerine aldıkları kovalarla motosiklete su dökmeye başladı. Söndürme çalışmaları devam ederken caddede üzerinde bulunan binadaki bir vatandaş, aşağıya kova ile su döktü. İlginç anlar ise kameralara yansıdı. Bir süre sonra alevler söndürülürken, motosiklet ise kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da alev alan motosiklete ilginç müdahale kamerada: Binadan kovayla su döktüler - Son Dakika

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