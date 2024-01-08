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İstanbul'da alkollü maganda dehşeti kamerada: Havaya ateş açıp sosyal medyada paylaştı - Son Dakika
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İstanbul'da alkollü maganda dehşeti kamerada: Havaya ateş açıp sosyal medyada paylaştı

Zeytinburnu'nda alkol alıp silahla havaya ateş açan maganda polis tarafından yakalandı. Geceyi nezarethanede geçiren maganda adliyeye sevk edildi. Maganda, sosyal medyada o anları paylaşarak dikkat çekti.

İstanbul\'da alkollü maganda dehşeti kamerada: Havaya ateş açıp sosyal medyada paylaştı
08.01.2024 - 23:13,
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İstanbul'da alkollü maganda dehşeti kamerada: Havaya ateş açıp sosyal medyada paylaştı

Zeytinburnu'nda alkol alıp silahla havaya ateş açan maganda polis tarafından yakalandı

Geceyi nezarethanede geçiren maganda adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda bir maganda alkol aldıktan sonra belindeki silahı çekerek havaya ateş açtı. Sosyal medyada o anları "Şefaatinize ihtiyacım yok, mezarımdan taş çalmayın, yeter" notuyla paylaşan maganda, polis tarafından evinde gözaltına alındı. Emniyette, "Sosyal medyada paylaşmak için eğlence amaçlı ateş açtım" diyen ve geceyi nezarethanede geçiren maganda adliyeye sevk edildi.

Zeytinburnu Kazlıçeşme'de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, bir maganda alkol aldıktan belinden silahını çekerek havaya defalarca ateş açtı. Maganda o anları kaydettirip bir de "Şefaatinize ihtiyacım yok, mezarımdan taş çalmayın, yeter" notuyla sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin ardından harekete geçen Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği polisleri, kısa sürede şahsın Murat H. olduğunu tespit etti. Yeşiltepe Mahallesi'ndeki evine giden polis şahsı dün akşam saatlerinde yakaladı.

"Sosyal medyada paylaşmak için eğlence amaçlı ateş açtım"

Gözaltına alınan Murat H., ifadesinde alkolünde etkisiyle eğlence amaçlı sosyal medyada paylaşmak için havaya ateş açtığını kimseye zarar verme niyetinin olmadığını söylediği öğrenildi. Emniyette "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "6136 SKM" suçlarından adli işlemi yapıldıktan sonra geceyi nezarethanede geçiren Murat H., adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA
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Zeytinburnu, İstanbul, Güvenlik, İstanbul, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da alkollü maganda dehşeti kamerada: Havaya ateş açıp sosyal medyada paylaştı - Son Dakika


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