İstanbul'da Altın Dolandırıcılığı - Son Dakika
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İstanbul'da Altın Dolandırıcılığı

İstanbul\'da Altın Dolandırıcılığı
18.07.2026 12:48
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Fatih'te 2 kg altın dolandırıcılığına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Fatih'te sipariş ettiği 2 kilogram altını teslim aldıktan sonra iş yerinde önceden hazırladığı iddia edilen düzenekle altınları dışarı çıkaran ve "Parayı getireceğim" diyerek kaçan şüphelinin hırsızlık anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Fatih'te yaşanan 2 kilogram altın dolandırıcılığına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. İddiaya göre, yabancı uyruklu şüpheli sipariş ettiği 2 kilogram altını kuyumcudan teslim aldıktan sonra, iş yerinde önceden hazırladığı öne sürülen düzenekle altınları dışarı çıkarmıştı. Ardından "Parayı getireceğim" diyerek iş yerinden ayrılan diğer şüpheli, yaklaşık 2 kilogram altınla birlikte kayıplara karışmıştı.

Olayın ardından başlatılan inceleme sürerken, şüphelinin altınları iş yerinden çıkardığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin iş yerine yaptığı düzenekle altınları kaçırma planını uyguladığı anlar yer aldı. Polis ekiplerinin şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Dolandırıcılık, Güvenlik, 3. Sayfa, İstanbul, Ekonomi, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da Altın Dolandırıcılığı - Son Dakika

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