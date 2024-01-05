İstanbul'da araçlara ve kadına çarpan sürücüye meydan dayağı kamerada

İSTANBUL - Okmeydanı'nda alkollü olduğu iddia edilen sürücü, park halindeki iki araca ve bir kadına çarptı. Kaza sonrası sürücü, çevredeki vatandaş ve esnaf tarafından tekme ve yumruklarla dakikalarca darbedildi. Aracın çarpması sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı. Darp anları kameralara yansıdı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Beyoğlu Okmeydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü, cadde üzerinde aracıyla seyir halinde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü, önce park halindeki iki araca ardından yaya halindeki bir kadına çarptı.

Sürücüye meydan dayağı

Yaşanan kazanın ardından yardım için kaza yerine gelen vatandaş ve esnaf, alkollü olduğu öne sürülen sürücüye tekme ve yumruklarla saldırdı. Dakikalarca darbedilen sürücüyü araya giren diğer vatandaşlar kurtardı. Yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı. Araçlar ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü. Yaşanan kavga anı vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedildi.