İstanbul'da Artan Hırsızlık Olaylarına Dair Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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İstanbul'da Artan Hırsızlık Olaylarına Dair Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

İstanbul\'da Artan Hırsızlık Olaylarına Dair Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

İstanbul'un farklı bölgelerinde yaşanan hırsızlık olaylarına dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Şişli, Beyoğlu ve Beşiktaş'ta gerçekleşen olaylarda hırsızlar, rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Bir mağazada çanta çalan kadın, başarısız ilk denemesinin ardından ikinci denemesinde çantayı çalarak kaçtı. Beyoğlu'nda ise çocuklar, apartman önündeki bisikleti çalarak hızla uzaklaştı. Beşiktaş'ta ise bir kadın, müşteri gibi davranarak oyun konsolunu çaldı. Tüm yaşananlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

25.04.2024 09:18
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Şişli'de bir mağazaya gelen bir kadın, masada duran çantayı ikinci denemesinde kaşla göz arasında çalarak dükkandan uzaklaştı. Beyoğlu'nda da çocuklar apartmandaki bisikleti hiçbir şey olmamış gibi çalarak yollarına devam etti. Beşiktaş'ta ise ev eşyası satan dükkana müşteri gibi gelen bir kadın, kaşla göz arasında 25 bin liralık oyun konsolunu çaldı. Yaşananlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde birçok farklı noktada hırsızlıklar yaşandı. Yaşanan olaylarda hırsızların rahat tavırları ise izleyenlere adeta 'pes' dedirtti. Beşiktaş Ortabahçe Caddesi'nde geçtiğimiz aylarda yaşanan olayda, genç bir kadın elindeki çantalarla müşteri kılığında dükkana geldi. Uzun süre ürünleri inceleyen kadın, bir süre sonra koltuklara oturarak dinlenmeye başladı. O esnada yerde duran oyun konsolunu çalmak için doğru zamanı bekleyen kadın, yavaş hareketlerle oyun konsolunun yanına geldi. Ardından bir süre daha diğer ürünleri inceleyerek 25 bin lira değerindeki oyun konsolunu eline aldı. Soğukkanlılığıyla dikkat çeken genç kadın, hiçbir şey olmamış gibi iş yerinden elini kolunu sallayarak çıktı. Yaşananlar dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Dakikalarca doğru anı kolladı

Şişli Nişantaşı Mahallesi'nde geçtiğimiz ay meydana gelen olayda ise mağazaya gelen bir kadın, dakikalarca kıyafetleri inceledi. Ardından kadın, yavaş hareketlerle gelerek masanın üzerinde duran çantayı çalmak istedi. Birinci hamlesinde cesaret edemeyen kadın, bir süre daha insanları kollayarak mağazayı gezmeye devam etti. Ardından, cesaretini toplayarak gelen kadın, ikinci denemesinde masada duran çantayı alarak ceketinin içine sokarak gözden kayboldu. Yaşananlar mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Saniyeler içinde bisikleti çaldılar

Beyoğlu Kulaksız Caddesi'nde ise geçtiğimiz gün iki çocuk, apartman önüne geldi. Çocuklardan birisi apartmana girerken, diğer çocuk gözlem için dışarıda kaldı. Ardından kapı girişinde bulunan bisikleti çalan çocuklar yavaş hareketlerle gözden kayboldu. O ablar sokağın güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Artan Hırsızlık Olaylarına Dair Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika

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