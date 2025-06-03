İstanbul'da belediyelere yönelik 4 ayrı yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, savcılık tarafından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. - İSTANBUL