İstanbul'da Belediyelere Yönelik Soruşturmada 36 Şüpheli Gözaltında

İstanbul'da belediyelere yönelik yürütülen 4 ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınarak Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 36 şüpheliden 3'ü hakkında tutuklama, 1 kişi hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması yönünde karar verildi. 32 şüphelinin ise Sulh Ceza Hakimliği'ndeki işlemleri sürüyor. - İSTANBUL