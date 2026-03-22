İstanbul'da Bina Çökmelerinde 1 Ölü, 11 Kişi Kurtarıldı

İstanbul Fatih'te çöken 2 binanın enkazında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Çalışmalarda 11 kişi enkaz altından kurtarıldı.
Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi'nde patlama sonrası 2 binanın çökmesi sonucu 12 kişi enkaz altına kalmıştı. Yürütülen çalışmalar sırasında 1 vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu tüm vatandaşlar enkaz altından çıkarıldı. Ekiplerin, olay yerindeki çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL
