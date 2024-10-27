İstanbul\'da Bodrum Katında Yangın

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İstanbul Fatih'te 4 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı. 2 kişi dumandan etkilenirken, bodrum katı alev alev yandı.

Yangın, saat 18.45 sıralarında Fatih Sümbül Efendi Mahallesi Kadın Nine Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın bodrum katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede daireyi sararken, bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen 2 vatandaşa sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi. Alevler içinde kalan dairedeki yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının kesin çıkış nedeni, yapılacak incelemenin ardından belli olacak. - İSTANBUL