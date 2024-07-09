İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması DGH'ye yönelik yürütülen operasyonda, 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda silah ve mühimmat ele geçirildi.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
9.07.2024 10:07:30. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?