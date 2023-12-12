İstanbul\'da bölücü terör örgütü PKK üyeleri ile örgüt bağlantılı insan kaçakçılığı şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama...

İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK üyeleriyle bağlantılı insan kaçakçılığı şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 7 kişiden 5'i gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile TEM Şube ekipleri, savcılıkça yürütülen soruşturma doğrultusunda insan kaçakçılığı yapan şebekeyi ortaya çıkarmak için harekete geçti. Ekipler, bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yaptığı çalışmalarda daha önceden yapılan operasyonlar çerçevesinde ele geçirilen dijital materyallerde söz konusu örgüt üyeleri ile aynı terör örgütü bağlantılı bir insan kaçakçılığı şebekesini ortaya çıkardı. Deşifre edilen dijital materyallerde, örgütsel faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen şahısların ve PKK/KCK Terör Örgütü ile bağlantılı insan kaçakçılığı yapan şahsın yakalanmasına yönelik bu sabah İstanbul'da 2 ilçesinde 7 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 7 şüpheliden 5'i gözaltına alındı. Yakalanan zanlılara ait ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyale el konuldu. - İSTANBUL