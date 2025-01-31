İstanbul merkezli 25 ilde düzenlenen operasyonlarda, "Panel" adı verilen yasa dışı sorgulama sistemleriyle kişisel verileri ele geçiren 35'i çocuk olmak üzere gözaltına alınan 68 zanlının savcılıkta ifadeleri alınmaya başlandı.
İstanbul merkezli 25 ilde düzenlenen operasyonlarda, "Panel" adı verilen illegal sorgulama sistemleri aracılığıyla kişisel verileri ele geçiren 35'i çocuk olmak üzere gözaltına alınan 68 zanlı adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık ifadeleri alınmaya başlandı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul'da Büyük Veri Operasyonu - Son Dakika
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