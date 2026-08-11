İstanbul'da Çetelere Operasyon: 217 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da Çetelere Operasyon: 217 Gözaltı

İstanbul\'da Çetelere Operasyon: 217 Gözaltı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da sokak çetelerine yönelik operasyonda 217 kişi gözaltına alındı, 133 tabanca ele geçirildi.

İstanbul'un 18 ilçesinde sokak çetelerine yönelik son 1 ayda düzenlenen operasyonlarda 217 şüpheli yakalanırken, 133 tabanca, 2 av tüfeği ve el yapımı 2 patlayıcı ve mühimmat parçaları ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar doğrultusunda, İstanbul'da eylemlerini artıran silahlı suç örgütlerine yönelik çalışmalarını genişleten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, söz konusu çetelere yönelik son bir aylık operasyon bilançosunu açıkladı, ele geçen mühimmatları emniyette sergiledi. Kişilerden maddi menfaat temini için iş yerlerine silahlı saldırı düzenleyen, yağmaya teşebbüsünde bulunan, silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığı yapan kişilere yönelik Avcılar, Ataşehir, Bağcılar, Başakşehir, Çekmeköy, Esenyurt, Fatih, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Maltepe, Sarıyer, Sultanbeyli, Sultangazi, Şişli, Tuzla ve Zeytinburnu ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 44 olaya karışmakla suçlanan 217 şüphelinin yakalandığı duyuruldu.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son yıllarda ortaya çıkan yeni nesil suç çeteleri olarak tabir edilen zanlıların ev ve işyerlerindeki aramalarda ise 133 tabanca, 2 av tüfeği, 2 el yapımı patlayıcı, 68 mermi ve 2 bin 851 silah mekanizması ele geçirildiği açıklandı. Adli makamlara sevk edilen 217 şüpheliden 15'inin adli makamlarca serbest bırakıldığı, 39'u hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandığı kaydedilirken, 161 zanlının ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği aktarıldı. Öte yandan soruşturmalarda ele geçen suç unsurları, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'teki Vatan Yerleşkesinde sergilendi.

Kaynak: İHA

Operasyon, Güvenlik, 3. Sayfa, İstanbul, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da Çetelere Operasyon: 217 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp olarak aranan kadın ormanda ağaca asılı halde bulundu Kayıp olarak aranan kadın ormanda ağaca asılı halde bulundu
AKP’den Üsküdar Belediyesi seçimleri için yargı başvurusu: Divan Başkanı oyları karıştırdığını kabul etti AKP'den Üsküdar Belediyesi seçimleri için yargı başvurusu: Divan Başkanı oyları karıştırdığını kabul etti
Gazze’de iki yaşlı Filistinli canlı kalkan yapılıp infaz edildi Gazze'de iki yaşlı Filistinli canlı kalkan yapılıp infaz edildi
Borç kavgası kanlı bitti: Arkadaşlarına kurşun yağdırdı Borç kavgası kanlı bitti: Arkadaşlarına kurşun yağdırdı
Biz onu oyuncu biliyorduk Sahnede ikinci Sibel Can çıktı Biz onu oyuncu biliyorduk! Sahnede ikinci Sibel Can çıktı
Özgür Özel kürsüde Yeni Parti “çerçeve yasa“ için kararını verdi Özgür Özel kürsüde! Yeni Parti "çerçeve yasa" için kararını verdi

11:57
Lukaku Fenerbahçe’de İşte bonservisi
Lukaku Fenerbahçe'de! İşte bonservisi
11:52
Siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün 34 kişi nikah şahidi oldu
Siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün! 34 kişi nikah şahidi oldu
11:38
Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad hakkında idam kararı
Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad hakkında idam kararı
11:34
O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya’nın son hali Kıyafet tercihi olay oldu
O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya'nın son hali! Kıyafet tercihi olay oldu
11:19
Meclis kulisinde dikkat çeken diyalog Babacan’ın sözlerine Ala’dan “bambu ağacı“ yanıtı
Meclis kulisinde dikkat çeken diyalog! Babacan'ın sözlerine Ala'dan "bambu ağacı" yanıtı
09:32
Akaryakıta çifte zam Son dönemin en büyük fiyat artışı geliyor
Akaryakıta çifte zam! Son dönemin en büyük fiyat artışı geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2026 14:50:19. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da Çetelere Operasyon: 217 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.