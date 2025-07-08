Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı seçiminde menfaat karşılığı seçime hile karıştırıldığı iddialarını içeren ihbarlara ilişkin aralarında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de bulunduğu şüpheliler hakkında ifadelerinin alınmasına yönelik emniyete talimat verildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul'da CHP Seçim İddiaları - Son Dakika
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