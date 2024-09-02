İstanbul'da Çöp Konteynerinde Yeni Doğmuş Bebek Bulundu - Son Dakika
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İstanbul'da Çöp Konteynerinde Yeni Doğmuş Bebek Bulundu

İstanbul'un Avcılar ilçesinde çöp konteynerinde bulunan yeni doğmuş erkek bebek, vatandaşlar tarafından hastaneye götürüldü ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, bebeği bırakan kişinin bulunması için inceleme başlattı.

02.09.2024 16:19
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İstanbul'da çöp konteyneri içinde yeni doğmuş erkek bebek bulundu

Vatandaşların hastaneye götürdüğü bebek hayatını kaybetti

İSTANBUL - İstanbul Avcılar'da vatandaşlar çöp konteyneri için de yeni doğmuş erkek bebek buldu. Hastaneye kaldırılan bebek hayatını kaybetti.

İstanbul'un Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde sabah saatlerinde vatandaşlar çöp konteynerinın içinde yeni doğmuş bir bebek buldu. Durumun şokunu atlatan vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. Daha sonra da bebeği yaşar umuduyla hastaneye götürdü. Bebek kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaparak bebeği bırakan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. İlk belirlemelere göre yeni doğmuş erkek cesedi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da Çöp Konteynerinde Yeni Doğmuş Bebek Bulundu - Son Dakika

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