İstanbul'da DEAŞ finansmanı soruşturmasında MASAK'a takılan 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da DEAŞ finansmanı soruşturmasında MASAK'a takılan 6 şüpheli yakalandı

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İstanbul'da DEAŞ finansmanı soruşturmasında, MASAK incelemesinde örgüt bağlantılı kişilerle para transferi yaptıkları tespit edilen 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde 13 bin dolar, dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt bağlantılı kişilerle yoğun para transferi gerçekleştirdikleri tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri, "Terörizmin Finansmanı" suçu ile ilgili yürütülen çalışmalarda, DEAŞ bağlantı kişileri mercek altına aldı. DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişilerle bağlantıları bulunduğu belirlenen şüphelilerin, Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) takıldığı öğrenildi. Söz konusu soruşturma kapsamında bu kişilerin MASAK tarafından incelenen hesap hareketlerinde, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ve diğer terör örgütleri kapsamında adli işlem gören çok sayıda şahısla para transferi gerçekleştirdikleri tespit edildi. Yapılan tespitlerin ardından bu sabah operasyon için düğmeye basıldı. Sabaha karşı düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılara ait ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise 13 bin dolar para, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İstanbul'da DEAŞ finansmanı soruşturmasında MASAK'a takılan 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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