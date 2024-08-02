İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 11 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 11 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, DEAŞ terör örgütüne bağlantılı oldukları tespit edilen 15 şüpheliden 11'i gözaltına alındı. Operasyon kapsamında İstanbul'un 7 ilçesindeki 15 adrese düzenlenen operasyonlarda diğer 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

02.08.2024 10:56
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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen soruşturma kapsamında DEAŞ çatışma bölgelerinde bulunan ve silahlı terör örgütleriyle bağlantılı oldukları tespit edilen yabancı uyruklu 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul'un 7 ilçesindeki 15 adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon çerçevesinde adresleri tespit edilen 15 şahıstan 11'i yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 11 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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