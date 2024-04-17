İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 11 Şüpheli Yakalandı

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Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-26" operasyonunun İstanbul detaylarına ulaşıldı

Sınır ötesi gerçekleştirilen operasyonda örgüt mensupların adlarının olduğu değerlendirilen isim listesindeki 11 şüpheli İstanbul'daki operasyonda yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen "Bozdoğan-26" operasyonunda yakalanan şüphelilerin sorgusu sürerken, soruşturmaya ilişkin yeni ayrıntılara ulaşıldı. TSK' tarafından Suriye'de DEAŞ'ın sözde karargahlarından birisine gerçekleştirilen baskında örgüt üyelerine ait kritik bilgilere ulaşılmasının ardından İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile TEM ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün yurtiçindeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik düzenlenen Bozdoğan-26 Operasyonu kapsamında kentte haklarında yakalama kararı bulunan 14 şüphelinin 11'i yakalanmıştı. Soruşturma kapsamında 11 şüphelinin polisteki sorgusu sürerken, operasyonun yeni detaylarına ulaşıldı.

Örgüte yönelik hem yurt içi hem de yurt dışında operasyonlar aralıksız devam ederken, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de DEAŞ'ın sözde karargahlarından birisine gerçekleştirilen baskında örgüt üyelerine ait kritik bilgilere ulaşıldı. Teröristlerin adlarının ve kod adlarının olduğu nitelendirilen isim listesinin ele geçirilmesinin ardından TSK ve polisler ortak çalışma başlattı. TSK tarafından emniyete bildirilen isim listesi hakkında çalışma yapıldı. İstanbul polisi, söz konusu zanlıların kentte olup olmadığına ilişkin başlatılan çalışmanın sonunda bugün kentin 7 ayrı ilçesinde eş zamanlı operasyon için harekete geçti. Peş peşe yapılan zincirleme baskınlarda haklarında yakalama kararı çıkarılan isim listesindeki 14 şüphelinin 11'i gözaltına alındı.

Kimi "gazeteci", kimi "esnaf" kılığında

Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, söz konusu kişilere ilişkin çarpıcı detaylara ulaşıldı. Buna göre yapılan çalışmalarda zanlıların birinin kendisini "gazeteci" olarak tanıttığı, diğerler şüphelilerin ise çeşitli iş dallarında esnaflık yaptıkları saptandı.

Uyuyan hücre olup olmadıkları araştırılıyor

Öte taraftan Suriye'den Türkiye tarafına geçen ve İstanbul'da izlerini kaybettiren zanlıların DEAŞ'ın 'uyuyan hücre" ağında yer alıp almadıkları henüz bilinmiyor.

Diğer yandan yakalanan 11 şüphelinin işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'nde devam ederken, firari 3 DEAŞ üyesinin yakalanması için operasyonların sürdüğü öğrenildi.