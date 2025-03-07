İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
İSTANBUL - İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne finansal destek sağlamak amacıyla para toplayan ve kripto cüzdanlardan örgüte para transferi yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. İstanbul'da 7 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda şüphelilere ait dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişinin işlemlerine devam edildiği öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?