İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne finansal destek sağlamak amacıyla para toplayan ve kripto cüzdanlardan örgüte para transferi yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. İstanbul'da 7 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda şüphelilere ait dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişinin işlemlerine devam edildiği öğrenildi.