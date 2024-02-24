İstanbul'da DEAŞ Terör Örgütü Bağlantılı 20 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da DEAŞ Terör Örgütü Bağlantılı 20 Şüpheli Yakalandı

İstanbul\'da DEAŞ Terör Örgütü Bağlantılı 20 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da gerçekleştirilen 26 operasyonda DEAŞ terör örgütü bağlantılı, yabancı uyruklu şahıslarında aralarında bulunduğu 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Terör ve Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt yanlısı faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanması için çalışma gerçekleştirdi. Yakalanan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 6'sı sınır dışı edildi ve 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

24.02.2024 12:22  Güncelleme: 12:24
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İstanbul'da gerçekleştirilen 26 operasyonda DEAŞ terör örgütü bağlantılı, yabancı uyruklu şahıslarında aralarında bulunduğu 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terör ve Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü bağlantılı, örgüt ideolojisi doğrultusunda kendi içinde gruplaşmaya giden ve örgüt yanlısı faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda, Türkiye'ye yönelik hedef alan eylem yapabileceği göz önünde bulundurulan şüphelilerin adresleri tespit edildi. Ekipler 5 ilçede tespit edilen 26 farklı adrese eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Türk ve yabancı uyruklu toplam 20 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerden 2'si emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından serbest bırakılırken, 6 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si de sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da DEAŞ Terör Örgütü Bağlantılı 20 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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