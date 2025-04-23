İstanbul'da deprem anında yemek yemeye devam eden vatandaşa dikkat!

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde Şişli'de bir restoranda ilginç görüntüler ortaya çıktı. Bir vatandaşın depreme aldırmadan yemek yemeye devam ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından birçok noktada vatandaşlar panik yaşadı. Şişli'de bir restoranda depreme yakalanan vatandaşlar da panikle kendileriin dışarıya attı. Bir vatandaş ise deprem esnasında yemek yemeye devam etti. Vatandaşın yemek yediği o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL