İstanbul'da dernek şubelerine silahlı saldırıya karışan 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da dernek şubelerine silahlı saldırıya karışan 2 zanlı yakalandı

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İstanbul Küçükçekmece ve Gaziosmanpaşa'da bir derneğin iki şubesine 28 ve 29 Ağustos'ta düzenlenen silahlı saldırılara karışan 2 şüpheli, 31 Ağustos'taki eş zamanlı operasyonlarda yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin motosikletle saldırı anlarının güvenlik kameralarına yansıdığı, soruşturmanın çok yönlü sürdüğü öğrenildi.

İstanbul'un iki ayrı ilçesinde bir derneğe ait şubelere düzenlenen silahlı saldırılarla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Küçükçekmece ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde 28 ve 29 Ağustos tarihlerinde bir derneğin iki ayrı şubesine yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildi. Eylemi gerçekleştirenler, kayıplara karıştı. Saldırının ardından harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda meydana gelen kurşunlama olaylarının aydınlatılması ve faillerin yakalanması için çalışma yaptı.

Polis ekiplerince yapılan araştırma güvenlik kameraları incelemelerinde iki farklı kurşunlama eylemine karıştıkları tespit edilen 2 zanlı, 31 Ağustos'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar ifade işlemleri için Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.

Saldırganlar ile ilgili yürütülen incelemeler çok yönlü olarak devam ederken, eylemi gerçekleştiren şüphelilerin sokakta motosiklet ile dolaştıkları ana ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, gece saatlerinde hareket halindeki motosiklet ile derneklerin bulunduğu sokağa giren şüpheli 2 kişinin, daha sonra ortadan kaybolduğu görülüyor.

Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Güvenlik, 3. Sayfa, İstanbul, Ağustos, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da dernek şubelerine silahlı saldırıya karışan 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da dernek şubelerine silahlı saldırıya karışan 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
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